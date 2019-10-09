Грузовик Почты России застрял под мостом на Южном шоссе

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-09T09:02:31+03:00

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Лавры знаменитого Моста глупости не дают покоя другим честолюбивым переправам Санкт-Петербурга. Столько «жертв» они, конечно, не поймают, но свой вклад в уничтожение высоких грузовиков посильно вносят. Утром 9 октября отличился мост на Южном шоссе у железнодорожной станции Сортировочная.

- Почта России не смогла. Ждите свои посылки «вовремя», - иронизируют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Судя по всему, водитель грузовика сел за руль этой машины недавно, не рассчитал габаритов, не посмотрел на знаки ограничения высоты (здесь - не более 2,6 метров) и на полном ходу влетел в перекрытие.

В итоге у машины оказалась смята верхняя часть кузова. Мост устоял. Чтобы не создавать пробки, шофер отогнал грузовик и остался ждать ГИБДД. А пользователи соцсетей гадают, что ехало в кузове машины.

- А там кто-то хрупкую технику отправлял, - пишут ироничные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU