На Комендантском проспекте мигрант зарезал одного и ранил другого петербуржца
Один человек погиб и еще один получил ранение в поножовщине, которая произошла вечером 8 октября в Приморском районе Петербурга. Конфликт двух петербуржцев и приезжего из Азербайджана возник в подъезде многоэтажки.
- В 17:40 по телефону «112» поступило сообщение о ножевом ранении в подъезде дома 28 корпус 2 по Комендантскому проспекту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петребургу и Ленобласти.
Прибывший на место наряд обнаружил двоих раненых местных жителей. У одного порезы были поверхностными, а второй находился в критическом состоянии. Мужчину госпитализировали, однако позднее он скончался.
Тут же был задержан и подозреваемый. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 38-летний гражданин Азербайджана. У него изъяты нож и заточка.
Раненый житель Петербурга также судимый и безработный. Почему возник конфликт - устанавливают полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
ИСТОЧНИК KP.RU