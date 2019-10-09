На Комендантском проспекте мигрант зарезал одного и ранил другого петербуржца

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-09T09:50:19+03:00

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Один человек погиб и еще один получил ранение в поножовщине, которая произошла вечером 8 октября в Приморском районе Петербурга. Конфликт двух петербуржцев и приезжего из Азербайджана возник в подъезде многоэтажки.

- В 17:40 по телефону «112» поступило сообщение о ножевом ранении в подъезде дома 28 корпус 2 по Комендантскому проспекту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петребургу и Ленобласти.

Прибывший на место наряд обнаружил двоих раненых местных жителей. У одного порезы были поверхностными, а второй находился в критическом состоянии. Мужчину госпитализировали, однако позднее он скончался.

Тут же был задержан и подозреваемый. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 38-летний гражданин Азербайджана. У него изъяты нож и заточка.

Раненый житель Петербурга также судимый и безработный. Почему возник конфликт - устанавливают полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU