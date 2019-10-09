2019-10-09T10:53:02+03:00
Происшествия

Китайского туриста насмерть сбили на канале Грибоедова

ДТП произошло около 9 часов утра на пересечении с Гороховой улицей
Петр КИБЕР
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На канале Грибоедова сбили человека. Предположительно - туриста из Китая. Фото: vk.com/spb_todayНа канале Грибоедова сбили человека. Предположительно - туриста из Китая. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП, по предварительным данным, произошло утром 9 октября В самом центре Санкт-Петербурга. Около 9 часов утра здесь под колеса иномарки попал человек. По словам очевидцев, это был китайский турист.

- На пересечении Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова ДТП с летальным исходом. Сбили пешехода, предположительно, гражданина Китая, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте аварии находятся две машины скорой помощи, одна из них - реанимация. При этом вывод о том, что погибнуть мог гражданин Китая (тело накрыто тканью), сделан из опубликованных в соцсетях фото. На них видна группа китайских туристов, которые стоят рядом с местом ДТП.

Позднее в полиции подтвердили информацию об аварии.

- В 8:50 автомобиль «Тойота» совершил столкновение с «БМВ», после чего вылетел на тротуар, где сбил пешехода, который погиб на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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