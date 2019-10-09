2019-10-09T10:20:24+03:00
Общество

Зависимого мужчину задержали за курение в туалете самолета, летящего в Петербург

В Пулково недобросовестного пассажира сразу же доставили в отдел полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажира самолета, летящего в Петербург, задержали за курение на бортуПассажира самолета, летящего в Петербург, задержали за курение на бортуФото: Елена СТЕПАНОВА
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Пассажир самолета, летящего из Нижнекамска в Санкт-Петербург, не смог выдержать два-три часа в пути, и решил покурить прямо на борту лайнера. Уйдя в самый хвост, он заперся в туалете, думая, что надежно спрятался. Однако бортпроводники сразу же почуяли неладное. Как стало известно в среду, 9 октября, аэропорту мужчину уже ждали транспортные полицейские.

- Полицейские установили, что во время полета 35-летний пассажир, находясь в туалетной кабине, расположенной в хвостовой части, курил сигарету с табаком, - сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД.

Курильщика сразу же с самолета отвели в отдел полиции. Там с мужчиной провели воспитательную беседу о вреде курения, а также составили административный протокол о нарушении запрета на употреблении табака в самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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