Зависимого мужчину задержали за курение в туалете самолета, летящего в Петербург
Пассажир самолета, летящего из Нижнекамска в Санкт-Петербург, не смог выдержать два-три часа в пути, и решил покурить прямо на борту лайнера. Уйдя в самый хвост, он заперся в туалете, думая, что надежно спрятался. Однако бортпроводники сразу же почуяли неладное. Как стало известно в среду, 9 октября, аэропорту мужчину уже ждали транспортные полицейские.
- Полицейские установили, что во время полета 35-летний пассажир, находясь в туалетной кабине, расположенной в хвостовой части, курил сигарету с табаком, - сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД.
Курильщика сразу же с самолета отвели в отдел полиции. Там с мужчиной провели воспитательную беседу о вреде курения, а также составили административный протокол о нарушении запрета на употреблении табака в самолете.
ИСТОЧНИК KP.RU