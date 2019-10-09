Пятеро парней украли суши из магазина на проспекте Руставели

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-09T10:43:49+03:00

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Суши хотелось, а платить за них - нет. Поэтому пятеро молодых петербуржцев, недолго думая, зашли в магазин готовой еды, специализирующийся на японской кухне, схватили контейнеры с роллами с сбежали. Обездоленные продавцы позвонили в полицию.

- В 14:59 поступил сигнал о краже из магазина «Суши Мастер» на проспекте Руставели, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим оперативникам продавцы пожаловались на группу молодежи, двое из которых и схватили коробки с суши. Впрочем, насладиться деликатесами парни не успели - всех их быстро нашли и задержали полицейские.

В руках стражей порядка оказались пять неработающих жителей Северной столицы в возрасте от 18 до 22 лет. У них изъят велосипед, два контейнера суши, комплекты палочек и прочие принадлежности.

Теперь молодые люди могут стать фигурантами уголовного дела, вопрос о его возбуждении решается.

ИСТОЧНИК KP.RU