2019-10-09T10:53:25+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга разыскивает ярко-рыжую школьницу в оранжевом полушубке

15-летняя девочка пропала по дороге к подруге
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга разыскивает яркую школьницу в оранжевом полушубкеПолиция Петербурга разыскивает яркую школьницу в оранжевом полушубкеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает яркую несовершеннолетнюю девочку, которая поехала в гости к подруге, но так у нее и не оказалась. Во вторник, 8 октября, утром правоохранителям позвонила 36-летняя мать 15-летней школьницы, которая рассказала, что ее дочь накануне днем ушла из дома в Мурино и с тех пор о ней ничего не слышно.

- Женщина рассказала, что ее дочь уехала в гости к подруге в Московский район Петербурга. Однако подружка говорит, что не видела девочку. Мать пояснила, что ее ребенок иногда уходил надолго гулять, может иногда выпивала, но всегда была на связи, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина описала свою дочь: яркая девочка с рыжим каре, карими глазами, одета в оранжевый полушубок. Не заметить такого подростка сложно.

Позже девочка нашлась. Врачи НИИ скорой помощи позвонили заявительнице и рассказали, что ее ребенок у них. Она находится в токсикологическом отделении с отравлением неизвестным веществом. Что именно произошло с ярким подростком, предстоит узнать полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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