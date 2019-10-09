Петербургский «карлсон» украл с чердака одежду, обувь и канистру масла, но попался

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-09T11:28:08+03:00

В Петербурге задержали чердачного вора. Фото: Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"

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Два наряда бойцов вневедомственной охраны Росгвардии ранним утром 7 октября ловили воришку, который промышлял по чердакам жилых домов. «Карлсон» не брезговал всем, что плохо лежит и брал личные вещи горожан. Они и позвонили в полицию.

- Злоумышленник, открыв слуховое окно, проник в чердачное помещение дома номер 21 на улице Некрасова, где жильцы хранили свое имущество, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов стражи порядка немного побегав за злоумышленником смогли его поймать. Добычей чердачного вора, прямо как в мультфильме про Карлсона, стали одежда и обувь жителей дома. Похититель не побрезговал даже канистрой машинного масла.

Все похищенное было изъято, мужчина передан сотрудникам полиции. Теперь его ждет уголовное дело и суд. В ближайшее время лазать по чердакам он точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU