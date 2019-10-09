2019-10-09T12:10:33+03:00
Общество

Мигрант женился на петербурженке ради "прописки" и сбежал через 5 месяцев

Теперь женщина разыскивает его через полицию для расторжения брака
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Мигрант женился на петербурженке ради "прописки" и сбежал через 5 месяцевМигрант женился на петербурженке ради "прописки" и сбежал через 5 месяцевФото: Екатерина РОМАНОВА
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Думала, любовь до гроба, а оказалось - фикция? 54-летняя жительница Санкт-Петербурга с разбитым сердцем обратилась к полицейским с просьбой розыскать супруга, который сбежал после свадьбы.

Известно, что 55-летний мигрант из Узбекистана узаконил свои отношения с россиянкой в ноябре 2017 года. Прожили вместе пять месяцев, а потом мужчина ушел из семьи и перебрался в поселок Шапки Тосненского района Ленинградской области. Тем не менее, супруги поддерживали связь уже на расстоянии. Однако с марта этого года гудки в телефоне оказались без ответа. Отчаявшись самой найти беглеца женщина пришла с заявлением в полицию.

- Она полагает, что пропавшего могли выдворить с территории Российской Федерации. Сейчас просит оказать содействие в розыске гражданина из Узбекистана для дальнейшего расторжения брака, - комментируют в правоохранительных органах.

Были ли чисты намерения мигранта, по любви он пошел в ЗАГС или же просто ради вида на жительство? В это уже будет разбираться полиция Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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