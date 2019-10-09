2019-10-09T11:52:32+03:00
Общество

Бог тебя накажет: Мать-одиночка прокляла петербуржца, пожаловавшегося на нее в ГИБДД

Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за парковку на газоне [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Мать-одиночка из Петербурга прокляла соседа, из-за которого получила штраф от ГИБДДМать-одиночка из Петербурга прокляла соседа, из-за которого получила штраф от ГИБДДФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге мать-одиночка обложила проклятьями соседа, который пожаловался на ее неправильную парковку на газоне в ГИБДД. В среду, 9 октября, в сети появилось фото послания, которое оставила женщина на лобовых стеклах автомобилей в своем дворе. В каком именно районе произошел конфликт, не уточняется. Однако в своем полном проклятий письме, женщина-мать обвинила доносчика в том, что он оставляет ее без денег из-за штрафов.

- Тот, что делал фото автомобиля и отправлял в ГИБДД. Ты – низкий и подлый человек, ты мог бы просто написать объявление, коль столь сильно переживаешь за газон, - написала петербурженка.

Женщина распечатала письмо ненависти с пожеланиями болезней и горя Фото: СОЦСЕТИ

Женщина распечатала письмо ненависти с пожеланиями болезней и горяФото: СОЦСЕТИ

Женщина отметила, что она мать-одиночка с 8-месячным младенцем, у которой нет денег, чтобы платить два штрафа по 5 тысяч рублей. Она пояснила, что приезжает поздно, поэтому паркуется на газон, чтобы не мешать остальным автомобилистам.

- Будь ты проклят! Пускай в твою семью придут болезни, бедность, горе, ссоры и не будет вам удачи. Я прошу об этом Бога каждый день. Очень надеюсь, что кто-то тебя заловит и набьет тебе морду. За подлость надо отвечать. Все возвращается. Бог тебя накажет, - выплеснула злость женщина.

Однако в сети негодование женщины комментаторы не поддержали. Большинство удивилось, что мать маленького ребенка источает столько яда и проклятий к неизвестному человеку за свои же ошибки и пожалели ее малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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