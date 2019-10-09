2019-10-09T12:12:39+03:00
Общество

Петербургские многодетные семьи получат льготы на оплату вывоза мусора в

Скидка на коммунальную услугу будет зависеть от количества детей
Лилия КОЗЛОВА
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Многодетные семьи в Петербурге получат льготы по оплате за вывоз мусораМногодетные семьи в Петербурге получат льготы по оплате за вывоз мусораФото: Евгения ГУСЕВА
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В Санкт-Петербурге многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора. На пленарном заседании городского парламента в среду, 9 октября, депутаты уже одобрили данную инициативу. Когда изменения будут приняты, с 1 января 2020 года стоимость данной коммунальной услуги для больших семейств станет дешевле.

- Ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% – для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% – для родителей, воспитывающих восемь и более детей, - пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Как отмечает парламентарий, такой вид социальной поддержки получат более 43 тысяч многодетных семей. Средства, для того, чтобы покрыть введение новых льгот, будут выделяться из городского бюджета.

Напомним, что в Петербурге также имеются пособия, которые выделяются многодетным семьям. В них входят как единоразовые выплаты, так и ежемесячные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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