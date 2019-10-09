Неделю будет закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-09T13:18:25+03:00

За это время дорожники починят на участке дороги деформированные швы

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На кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга снова ремонт. Из-за него на неделю будет перекрыт съезд в сторону метро «Рыбацкое», а именно на участке с пересечением с проспектом Обуховской Обороны. Ограничение для водителей будет действовать с 9 по 17 октября. А причина в том, что в этом месте хотят заменить шов на транспортной развязке.

Также с 18 по 25 октября будет перекрыта полоса движения на съезде в сторону станции метро Пролетарская.

- На время перекрытия организован альтернативный маршрут движения, - сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». - Он начинается с внутреннего кольца КАД далее по проспекту Обуховской Обороны, улице Бабушкина, улице Рабфаковская и мимо станции метро Рыбацкое.

Будьте внимательны. На участках рабочие выставят дорожные знаками, кроме того, появится информация на электронном табло КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU