2019-10-09T12:57:32+03:00
Происшествия

Сгнивший труп женщины без головы нашла жительница Ленобласти в лесу

Нижняя челюсть скелета валялась в нескольких метрах от тела
Лилия КОЗЛОВА
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Гниющий труп женщины в платье, но без головы нашли в ЛенобластиГниющий труп женщины в платье, но без головы нашли в ЛенобластиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница города Сланцы, что в Ленинградской области, отправилась на прогулку в ближайший лес и наткнулась на жуткую картину. Во вторник, 8 октября, в районе девятого котла в лесном массиве в одном километре от стадиона «Химик» она нашла останки человека. Труп успел порядком разложиться, при этом у него отсутствовала голова. Испугавшаяся женщина сразу позвонила в полицию.

- Труп с сильными гнилостными изменениями. Голова у тела отсутствовала, но его часть удалось отыскать. В пяти метрах от трупа лежала нижняя челюсть, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Эксперты, прибывшие на место, осмотрели сгнившие останки. На трупе были черные туфли, светло-серая куртка, разноцветный платок и платье в синюю полоску. В таком одеянии женщине было бы не удобного гулять по лесу.

Увидеть сразу причины смерти женщины, эксперты не смогли. Им предстоит еще отыскать потерявшуюся голову трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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