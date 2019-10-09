Доверчивая пенсионерка отдала лже-внуку в Петербурге все свои сбережения

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-09T13:20:50+03:00

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Пожилая жительница Петербурга попалась на уловку обманщика из-за своей доверчивости. Вечером во вторник, 8 октября, 82-летняя пенсионерка обратилась в полицию, где рассказала, что неизвестный молодой человек, представившись ее внуком, забрал у нее все имевшиеся сбережения.

- Заявительница объяснила, что с 18 до 19 часов на домашний телефон ей позвонил какой-то мужчина и представился ее внуком. Голос в трубке попросил ему помочь деньгами – 180 тысяч рублей. Пенсионерка объяснила, что такой суммы у нее нет, но найдется 79 тысяч рублей. На это лже-внук согласился, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же после звонка к старушке заявился 30-летний парень в серой куртке. Пенсионерка спокойно отдала ему деньги, даже не задумавшись о том, что это не ее внук.

Только после того, как парень ушел, женщина поняла, что ее обманули. Лже-внука теперь предстоит разыскать полиции. Сейчас специалисты просматривают камеры видеонаблюдения, для того, чтобы выйти на след таинственного мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU