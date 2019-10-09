Петербуржец пожаловался полиции на бывшую жену, которая выгнала его жить в лес

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-09T13:40:07+03:00

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В полицию Петербурга позвонил мужчина, который рассказал душещипательную историю о том, как его выгнала жена из дома. Вечером во вторник, 8 октября, неизвестный петербуржец обратился к правоохранителям с жалобой на свою супругу. По его словам, женщина выгнала его из дома и теперь ему приходится третьи сутки мерзнуть в лесу в районе Парголово, при этом, где точно находится, не понимает.

- По словам мужчины, квартира, в которой он жил с женой и детьми, они получили как многодетная семья. При этом он заявил, что жилье находится в неопределенном населенном пункте на Первоапрельской улице. Номер телефона жены назвать не смог, да и его собственный во время звонка службам не определился, а потом и вовсе пропала связь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские решили проверить этот звонок, и нашли женщину, которую мужчина обвинил в жестоком с ним обращении. Однако 44-летняя петербурженка оказалась очень удивлена таким заявлением. Сама по себе женщина живет совсем по другому адресу, а бывшего мужа, с которым в разводе с 1992 года, вообще видит изредка, когда он приезжает навестить детей.

Лесной жилец с тех пор больше не объявлялся. Ни полиция, ни бывшая жена мужчины пока так и не смогли объяснить странный звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU