За мошенничество с жильем на 57 миллионов петербурженка получила условный срок
Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу предприимчивой жительницы Курортного района, которая умело присваивала жилье, принадлежащее государству. Ущерб от деятельности предприимчивой мадам составил внушительную сумму.
- Суд установил, что подсудимая создала преступную группировку для мошенничества в сфере недвижимости, в которую вошли 7 человек. В период с 2017 по 2018-й годы ущерб от действий ОПГ составил 57 593 062 рубля 94 копейки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Возглавляемые женщиной подельники работали исключительно по Курортному району Петербурга. Они подделывали документы, обманывали людей, живущих в квартирах по соцнайму и в итоге выводили частные дома, участки и прочие объекты в статус для продажи. После чего реализовывали.
Так, в марте 2018 года, собственностью мошенников стал многоквартирный стоимостью больше 13 миллионов рублей.
Впрочем, после поимки все участники группировки вину признали, а ущерб государству возместили. Этим объясняется мягкий приговор главе ОПГ - она получила три года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU