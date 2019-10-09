2019-10-09T14:02:37+03:00
Общество

За мошенничество с жильем на 57 миллионов петербурженка получила условный срок

Группировка с ней во главе присваивала квартиры, принадлежащие государству
Петр КИБЕР
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Суд дал три года условно женщине, которая жульничала с жильем в очень крупном размере.Суд дал три года условно женщине, которая жульничала с жильем в очень крупном размере.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу предприимчивой жительницы Курортного района, которая умело присваивала жилье, принадлежащее государству. Ущерб от деятельности предприимчивой мадам составил внушительную сумму.

- Суд установил, что подсудимая создала преступную группировку для мошенничества в сфере недвижимости, в которую вошли 7 человек. В период с 2017 по 2018-й годы ущерб от действий ОПГ составил 57 593 062 рубля 94 копейки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Возглавляемые женщиной подельники работали исключительно по Курортному району Петербурга. Они подделывали документы, обманывали людей, живущих в квартирах по соцнайму и в итоге выводили частные дома, участки и прочие объекты в статус для продажи. После чего реализовывали.

Так, в марте 2018 года, собственностью мошенников стал многоквартирный стоимостью больше 13 миллионов рублей.

Впрочем, после поимки все участники группировки вину признали, а ущерб государству возместили. Этим объясняется мягкий приговор главе ОПГ - она получила три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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