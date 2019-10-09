2019-10-09T14:27:42+03:00
Общество

«Поцелуй меня»: Жители дома Бака расшифровали загадочную записку, найденную в тайной комнате во время ремонта

Петербуржцы считают, что автор текста человек, который занимался ремонтом печатной машинки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жители дома Бака на Кирочной 24 расшифровали бумагу, обнаруженную в тайной комнатеЖители дома Бака на Кирочной 24 расшифровали бумагу, обнаруженную в тайной комнатеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители дома Бака, что располагается на Кирочной улице, 24, в Петербурге расшифровали загадочную бумагу, которую обнаружили в неожиданно открывшейся им тайной комнате в здании. В среду, 9 октября, горожане поделились снимками этой записки, а также своими мыслями о том, кому мог принадлежать текст.

- Среди бессмысленных тестов из несогласованных наборов букв и цифр обнаруживается: «горе механикъ», «несчасный тотъ человекъ который даетъ исправлять сiю машину», «пиши сiя машина», а в левом нижнем углу листа можно увидеть фразу «поцелуй меня». На другом обороте ещё интереснее: набрано «Милостивый Государь», - рассказали жильцы после своих исследований с запиской.

Автор текста оставил некий очерк о скуке Фото: СОЦСЕТИ

Автор текста оставил некий очерк о скукеФото: СОЦСЕТИ

Горожане считают, что этот текст писал человек, который занимался ремонтом печатной машинки, так как некоторые фразы на это намекают. К тому же, настой его выглядит не очень позитивным. Возможно его звали Рабинович Иосиф, так как это имя несколько раз проскальзывает на бумаге. датировки никакой не имеется.

Записка была найдена в тайной комнате, которую жильцы дома Бака обнаружили, снимая старые обои со стен помещения над одной из арок, которое только недавно им удалось освободить от сотрудников ЖКС, которые его занимали. Какие еще тайны и загадки хранит старый дом, предстоит еще узнать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После смертельного ДТП на канале Грибоедова, где погиб китаец, возбуждено уголовное дело
Кафе «23 сантиметра» привлекли к ответственности за шум и гам
В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок
Вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий в Колпино
Пьяный парень избил сотрудника ночного клуба в Невском районе Петербурга
Святейший патриарх Кирилл посетит Петербург 15 октября
Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада вернулся
За мошенничество с жильем на 57 миллионов петербурженка получила условный срок
Петербуржец пожаловался полиции на бывшую жену, которая выгнала его жить в лес
Доверчивая пенсионерка отдала лже-внуку в Петербурге все свои сбережения
Неделю будет закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»
Обиженный сотрудник спалил иномарку бывшей начальницы, а заодно еще две иномарки
Сгнивший труп женщины без головы нашла жительница Ленобласти в лесу
Подмытый берег канала Грибоедова подперли бруском