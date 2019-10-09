«Поцелуй меня»: Жители дома Бака расшифровали загадочную записку, найденную в тайной комнате во время ремонта

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-09T14:27:42+03:00

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Жители дома Бака, что располагается на Кирочной улице, 24, в Петербурге расшифровали загадочную бумагу, которую обнаружили в неожиданно открывшейся им тайной комнате в здании. В среду, 9 октября, горожане поделились снимками этой записки, а также своими мыслями о том, кому мог принадлежать текст.

- Среди бессмысленных тестов из несогласованных наборов букв и цифр обнаруживается: «горе механикъ», «несчасный тотъ человекъ который даетъ исправлять сiю машину», «пиши сiя машина», а в левом нижнем углу листа можно увидеть фразу «поцелуй меня». На другом обороте ещё интереснее: набрано «Милостивый Государь», - рассказали жильцы после своих исследований с запиской.

Автор текста оставил некий очерк о скукеФото: СОЦСЕТИ

Горожане считают, что этот текст писал человек, который занимался ремонтом печатной машинки, так как некоторые фразы на это намекают. К тому же, настой его выглядит не очень позитивным. Возможно его звали Рабинович Иосиф, так как это имя несколько раз проскальзывает на бумаге. датировки никакой не имеется.

Записка была найдена в тайной комнате, которую жильцы дома Бака обнаружили, снимая старые обои со стен помещения над одной из арок, которое только недавно им удалось освободить от сотрудников ЖКС, которые его занимали. Какие еще тайны и загадки хранит старый дом, предстоит еще узнать.

ИСТОЧНИК KP.RU