Святейший патриарх Кирилл посетит Петербург 15 октября

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-09T14:47:01+03:00

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Во вторник, 15 октября, Санкт-Петербург посетит Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Северную столицу предстоятель Русской Православной церкви придет с Первосвятительским визитом в честь 90-летия со дня рождения выдающегося церковного деятеля, духовного наставника и учителя митрополита Никодима.

- В 10:00 патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. После богослужения на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря глава РПЦ совершит заупокойную литию, - сообщили в Санкт-Петербургской епархии.

Позже в этот же день в 16:00 Кирилл примет участие в торжественном мероприятии, посвященном памятной дате, которое состоится в синем зале управления Петербургской епархии в Александро-Невской лавре. Гости акта смогут увидеть запланированный показ документального фильма о митрополите, а также послушать праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU