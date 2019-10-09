2019-10-09T15:30:02+03:00
Происшествия

Пьяный парень избил сотрудника ночного клуба в Невском районе Петербурга

Разгоряченный молодой человек разошелся не на шутку, доказывая свою правоту в споре
Лилия КОЗЛОВА
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В Невском районе задержан посетитель ночного клуба, который нанес телесные повреждения работнику заведенияВ Невском районе задержан посетитель ночного клуба, который нанес телесные повреждения работнику заведенияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молодой парень весело и задорно в ночь с воскресенья на понедельник, 7 октября, отдыхал в ночном клубе Невского района Петербурга. Количество выпитого и градус повысились до такого уровня, что 24-летнему петербуржцу захотелось адреналина, и он устроил перепалку с 29-летним сотрудником заведения. Тут-то он и начал драку.

- В клубе, расположенном в доме 10 на улице Чудновского, произошла словесная перепалка нетрезвым посетителем и персоналом. В ходе конфликта гражданин нанес работнику несколько ударов в голову, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Произошла драка около трех часов ночи. Увидев, что мужчину начали избивать, его коллеги стразу же нажали тревожную кнопку. На вызов быстро прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они увидели, что пьяный парень пытался ускользнуть, но успели задержать его на улице, рядом с ночным клубом.

Избитый работник заведения попал в больницу. А пьяный посетитель, который не умеет себя вести в общественных местах, отправился в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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