В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-09T15:43:31+03:00

Это будет единственное на Северо-Западе России производство деликатесных морепродуктов

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В следующем году продуктовые прилавки магазинов Ленобласти пополнятся морскими деликатесами местного производства. Дело в том, что появится завод, который будет заниматься выращиванием королевских креветок в регионе. Он станет единственным производителем морепродуктов на Северо-Западе России.

- Сейчас мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения, которая, уверен, составит конкуренцию зарубежной, - цитируют в правительстве губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Сейчас предприятие строится в Тосненском районе. Завод будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год. Сообщается, что ферма будет выращивать два вида креветок: королевскую белоногую ваннамей и гигантскую пресноводную креветку Розенберга, а также австралийских раков и морскую спаржу.

ИСТОЧНИК KP.RU