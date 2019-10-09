2019-10-09T15:43:31+03:00
Общество

В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок

Это будет единственное на Северо-Западе России производство деликатесных морепродуктов
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок.В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА
Изменить размер текста:

В следующем году продуктовые прилавки магазинов Ленобласти пополнятся морскими деликатесами местного производства. Дело в том, что появится завод, который будет заниматься выращиванием королевских креветок в регионе. Он станет единственным производителем морепродуктов на Северо-Западе России.

- Сейчас мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения, которая, уверен, составит конкуренцию зарубежной, - цитируют в правительстве губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Сейчас предприятие строится в Тосненском районе. Завод будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год. Сообщается, что ферма будет выращивать два вида креветок: королевскую белоногую ваннамей и гигантскую пресноводную креветку Розенберга, а также австралийских раков и морскую спаржу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После смертельного ДТП на канале Грибоедова, где погиб китаец, возбуждено уголовное дело
Кафе «23 сантиметра» привлекли к ответственности за шум и гам
Вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий в Колпино
Пьяный парень избил сотрудника ночного клуба в Невском районе Петербурга
Святейший патриарх Кирилл посетит Петербург 15 октября
«Поцелуй меня»: Жители дома Бака расшифровали загадочную записку, найденную в тайной комнате во время ремонта
Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада вернулся
За мошенничество с жильем на 57 миллионов петербурженка получила условный срок
Петербуржец пожаловался полиции на бывшую жену, которая выгнала его жить в лес
Доверчивая пенсионерка отдала лже-внуку в Петербурге все свои сбережения
Неделю будет закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»
Обиженный сотрудник спалил иномарку бывшей начальницы, а заодно еще две иномарки
Сгнивший труп женщины без головы нашла жительница Ленобласти в лесу
Подмытый берег канала Грибоедова подперли бруском