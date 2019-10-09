2019-10-09T15:38:03+03:00
Происшествия

Вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий в Колпино

Полиция разыскивает хулиганов, которые осквернили мемориальные плиты
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино вандалы разрешили памятник жертвам радиационных аварийВ Колпино вандалы разрешили памятник жертвам радиационных аварийФото: СОЦСЕТИ
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В городе Колпино Санкт-Петербурга неизвестные вандалы разгромили памятник, посвященный жертвам радиационных аварий и катастроф. Около 22 часов вечера во вторник, 8 октября, местные жители заметили, что на месте мемориала в сквере у Вечерней школы настоящая разруха: плиты отломаны и валяются на земле. Возмущенные горожане сразу же обратились в полицию.

- Найти и осудить по полной, с возмещением полной стоимости – если несовершеннолетние, то с родителей породивших таких уродов, - стали ругаться местные жители, увидев фото сломанного памятника в соцсети.

Горожане надеются, что акт вандализма попал на уличные камеры наблюдения, что поможет правоохранителям найти негодяев и восстановить справедливость. Сейчас полиция занимается проверкой данного инцидента.

Также местные жители рассказали, что у памятника нет балансосодержателя. А это значит, что неизвестно, кто будет заниматься его восстановлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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