Кафе «23 сантиметра» привлекли к ответственности за шум и гам

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-09T15:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

«23 сантиметра» притянули за шум. Пиццерию именно с таким двусмысленным названием привлек к ответственности Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Ранее на заведение общепита пожаловались жители дома, где расположено кафе. Людей достал шум и мусор.

- При проведении проверки в 22 часа 00 минут 8 августа 2019 года, выявлены нарушения связанные с проникновением в жилые помещения шума от вентиляции, запахов от приготовления пищи в кафе, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также жители дома 2, литера А по Большой Конюшенной улице рассказали, что канализация пиццерии объединена с общей и создает на нее дополнительную нагрузку. Разгружают машины с товаром для кафе во дворе, где отдыхают люди, а весь мусор вываливается в обычный контейнер, который из-за этого вечно забит.

Сами рестораторы отвечали, что раньше никто на них не жаловался, но судья решил встать на сторону жильцов и на 60 суток закрыл кафе «до устранения» нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU