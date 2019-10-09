2019-10-09T17:01:31+03:00
Общество

Сорок свиней и коз отравляют жизнь в Гатчине

На невыносимый запах местные жители пожаловались губернатору Ленобласти
Петр КИБЕР
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Невыносимый запах от свиней и коз три года не дает жизни гатчинцам.Невыносимый запах от свиней и коз три года не дает жизни гатчинцам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Животноводство - это хорошо, но только когда свиней, коров, коз и прочий скот разводят в промышленных масштабах на ферме, а не на личном участке рядом с соседними домами. Ибо животные, как ни крути, довольно резко пахнут. А это может отравить жизнь в прямом смысле слова.

Так, во время прямой линии с губернатором Ленинградской области, которая прошла 7 октября, на одного из своих соседей пожаловались жители частного сектора Гатчины. По их словам, на обычном участке человек держит около 40 свиней и коз. Кроме шума и гама, людям мешает едкий запах. Да и стекающий на улицу навоз также не радует.

Местные власти к проблеме внимания не проявляли. Это до глубины души возмутило Александра Дрозденко.

- Почему наша ветеринария не реагирует? Периодически в Псковской, Новгородской областях вспыхивает африканская чума свиней, в этом году и у нас были проблемы на границе Лужского района. Существует постановление, запрещающее содержание свиней в частном секторе. И ветеринары и местная власть должны это контролировать. Безобразие, - заявил глава Ленобласти.

Власти Гатчинского района, три года не замечавшие проблемы, после полученного «ускорения» уже пообещали взять ситуацию на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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