Два самых больших зала Русского музея уходят на ремонт
Два самых больших зала Русского музея некоторое время будут недоступны для посетителей. С 9 октября по 4 ноября будет закрыт зал номер 15. А 4 ноября к нему присоединится и зал номер 14 (Брюллова).
- В связи с подготовкой залов к 125-летию Русского музея, доступ в залы будет ограничен. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - сообщает пресс-служба музея.
Сейчас музейные работники начали аккуратно закрывать экспонируемые картины упаковочной бумагой. Это нужно, чтобы на полотна не попали пыль и прочие загрязнения.
Вскоре в залах начнется ремонт - здесь отциклюют (выровняют) паркетные полы, а потом покроют их лаком.
Напомним, что Эти залы - самые большие по площади в Михайловском дворце, они посвящены творчеству художников и скульпторов конца XVIII – первой половины XIX века.
Отмечать 125-летие Русского музея будут в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU