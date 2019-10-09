Два самых больших зала Русского музея уходят на ремонт

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-09T17:35:39+03:00

Два зала Русского музея закроют для посещений из-за ремонта. Фото: Пресс-служба Русского музея.

Это нужно для подготовки 125-летнего юбилея, которое состоится через год

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Два самых больших зала Русского музея некоторое время будут недоступны для посетителей. С 9 октября по 4 ноября будет закрыт зал номер 15. А 4 ноября к нему присоединится и зал номер 14 (Брюллова).

- В связи с подготовкой залов к 125-летию Русского музея, доступ в залы будет ограничен. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - сообщает пресс-служба музея.

Сейчас музейные работники начали аккуратно закрывать экспонируемые картины упаковочной бумагой. Это нужно, чтобы на полотна не попали пыль и прочие загрязнения.

Вскоре в залах начнется ремонт - здесь отциклюют (выровняют) паркетные полы, а потом покроют их лаком.

Напомним, что Эти залы - самые большие по площади в Михайловском дворце, они посвящены творчеству художников и скульпторов конца XVIII – первой половины XIX века.

Отмечать 125-летие Русского музея будут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU