Сайт по продаже автомобильных аксессуаров закрыли в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-09T18:44:25+03:00

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Любители погонять на дорогах больше не смогут остаться незамеченными. Дело в том, что хитрые маневры лихачей увильнуть от камер ГИБДД оказались под вниманием прокуратуры. Речь идет о признании сайта «Автотовары.ру» запрещенным. Предприниматели и нанопленкой, которая скрывает государственные номера машин от радаров. Следом за неудавшейся коммерцией, закрыли и саму площадку распространения запрещенного товара.

- Установлено, что на сайте размещена информация о продаже дистанционным способом светоотражающей антирадарной пленки. Так называемая нанопленка скрывает государственный регистрационный знак машины от приборов фиксации, которые используют сотрудники ГИБДД для контроля соблюдения установленного скоростного режима, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Уточняется, что вход на сайт был свободным, без обязательной регистрации пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU