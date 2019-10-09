2019-10-09T18:44:25+03:00
Общество

Сайт по продаже автомобильных аксессуаров закрыли в Санкт-Петербурге

Предприниматели торговали нанопленкой, скрывающий номера машин от радаров ГИБДД
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Сайт торговал запрещенными светоотражателями, которые скрывают государственный номер автомобиля от радаров ГИБДД.Сайт торговал запрещенными светоотражателями, которые скрывают государственный номер автомобиля от радаров ГИБДД.Фото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Любители погонять на дорогах больше не смогут остаться незамеченными. Дело в том, что хитрые маневры лихачей увильнуть от камер ГИБДД оказались под вниманием прокуратуры. Речь идет о признании сайта «Автотовары.ру» запрещенным. Предприниматели и нанопленкой, которая скрывает государственные номера машин от радаров. Следом за неудавшейся коммерцией, закрыли и саму площадку распространения запрещенного товара.

- Установлено, что на сайте размещена информация о продаже дистанционным способом светоотражающей антирадарной пленки. Так называемая нанопленка скрывает государственный регистрационный знак машины от приборов фиксации, которые используют сотрудники ГИБДД для контроля соблюдения установленного скоростного режима, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Уточняется, что вход на сайт был свободным, без обязательной регистрации пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы частных домов в Петродворцовом районе остались без света
Молодые матери в Петербурге с 19-лет смогут получить компенсацию за первого ребенка
Мусоровоз задавил пенсионера на тротуаре в Выборгском районе Петербурга
Трехлетняя малышка погибла под колесами Аudi в Ленобласти
Туман накроет Петербург и Ленобласть 10 октября
Петербуржец семь лет скрывался от правосудия за убийство
Два самых больших зала Русского музея уходят на ремонт
Сорок свиней и коз отравляют жизнь в Гатчине
«Скорая помощь» петербургских автобусов приняла участие в тетрис-челлендж
«Бывает, аккумуляторы плавятся и загораются»: Появились возможные причины взрыва электросамоката в Петербурге
После смертельного ДТП на канале Грибоедова, где погиб китаец, возбуждено уголовное дело
Кафе «23 сантиметра» привлекли к ответственности за шум и гам
В Ленинградской области появится завод по выращиванию королевских креветок
Вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий в Колпино
Пьяный парень избил сотрудника ночного клуба в Невском районе Петербурга
Святейший патриарх Кирилл посетит Петербург 15 октября
«Поцелуй меня»: Жители дома Бака расшифровали загадочную записку, найденную в тайной комнате во время ремонта
Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада вернулся на свое место
За мошенничество с жильем на 57 миллионов петербурженка получила условный срок
Петербуржец пожаловался полиции на бывшую жену, которая выгнала его жить в лес
Доверчивая пенсионерка отдала лже-внуку в Петербурге все свои сбережения
Неделю будет закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»
Обиженный сотрудник спалил иномарку бывшей начальницы, а заодно еще две иномарки
Сгнивший труп женщины без головы нашла жительница Ленобласти в лесу
Подмытый берег канала Грибоедова подперли бруском