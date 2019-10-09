2019-10-09T17:27:12+03:00
Происшествия

Петербуржец семь лет скрывался от правосудия за убийство

Мужчина обвиняется в том, что застрелил в голову своего знакомого в 2012 году
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцу грозит 15 лет за убийство семилетней давностиПетербуржцу грозит 15 лет за убийство семилетней давностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, который семь лет находился в розыске в связи с убийством. Как стало известно в среду, 9 октября, прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего подсудимого. Криминальная история произошла еще в 2012 году.

- В марте 2012 года обвиняемый находился в офисе одной коммерческой организации вместе со своим знакомым. Между мужчинами были напряженные отношения, из-за чего 66-летний и выстрелил прямо в голову своему оппоненту, не оставив ему шанс на выживание. Бросив его умирать, мужчина скрылся, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

В течение последующих семи лет, мужчина скрывался от полиции и следователей, в надежде избежать уголовной ответственности за убийство. Однако от судьбы не убежишь. В итоге 66-летнего мужчину задержали, предъявили ему обвинение, а теперь его ожидает суд. Беглецу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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