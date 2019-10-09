Трехлетняя малышка погибла под колесами Аudi в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-09T18:07:18+03:00

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В Ленинградской области под колеса Аudi A6 попала трехлетняя девочка. Известно, что авария произошла в среду, 9 октября, около двух часов дня в Ломоносовском районе. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – малышка скончалась еще до приезда медиков «скорой помощи».

- По предварительной информации, около деревни Волковицы на автомобильной трассе Низковицы – Переярово - Кипень, водитель наехал на девочку трех с половиной лет, которая была в сопровождении взрослого, - комментируют детали смертельной аварии в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Все произошло вне зоны пешеходного перехода.

В настоящий момент известно, что за рулем иномарки был 48-летний мужчина. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причину аварии. В настоящий момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU