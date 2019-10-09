2019-10-09T17:53:14+03:00
Общество

Туман накроет Петербург и Ленобласть 10 октября

Также в некоторых районах пройдет мокрый снег и морось
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург в четверг накроет густой туманПетербург в четверг накроет густой туманФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром в четверг, 10 октября, жители Петербурга смогут себя почувствовать ежиком из детской сказки, так как город накроет густой туман. По прогнозам синоптиков, плотная занавесь опустится на Северную столицу и Ленинградскую область, создавая плохую видимость, особенно на дорогах автомобилистам. Водить в такую погоду следует предельно аккуратно и внимательно.

- Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является снижение скоростного режима, и соблюдение дистанции, - напомнили петербургским водителям в МЧС.

Пешеходам спасатели тоже посоветовали передвигаться по улицам осторожно, а также использовать одежду со светоотражателями, которые помогают понять водителям, что перед ними на дороге находится человек.

Что касается погоды в четверг, 10 октября, то она ожидается пасмурная. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мороси. В отдельных районах может выпасть мокрый снег. Днем продолжит моросить, а температура воздуха ожидается в пределах плюс 3-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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