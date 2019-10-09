2019-10-09T18:17:14+03:00
Происшествия

Мусоровоз задавил пенсионера на тротуаре в Выборгском районе Петербурга

Дедушка спокойно шел по пешеходной части, когда на него наехала огромная машина
Лилия КОЗЛОВА
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Мусоровоз сбил пенсионера на тротуаре на углу Придорожной аллеи и ЕсенинаМусоровоз сбил пенсионера на тротуаре на углу Придорожной аллеи и ЕсенинаФото: СОЦСЕТИ
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Врачи скорой помощи спасают жизнь пожилому жителю Петербурга, который неожиданно оказался сбит мусоровозом. Вечером в среду, 9 октября, на углу Придорожной аллеи и Есенина в Выборгском районе в пешеходной зоне огромный автомобиль неожиданно наехал на дедушку, который спокойно шел вперед. Очевидцы ДТП сбежались и опекали пенсионера, дожидаясь приезда медиков.

- Мусоровоз сбил деда на тротуаре, получается? Еще и при движении вперед. Я еще как-то понял бы, если при движении задним ходом, - удивился очевидец в соцсети.

Как именно произошел наезд, никто из прохожих не заметил. Однако свидетели в один голос твердят, что пенсионер находится в тяжелом состоянии. Предположительно, у мужчины сломана нога, а также много ушибов.

На место прибыла машина скорой помощи. Врачи аккуратно погрузили пешехода на носилки и увезли его в больницу. На месте остались работать сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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