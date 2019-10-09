Молодые матери в Петербурге с 19-лет смогут получить компенсацию за первого ребенка

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-09T18:37:38+03:00

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Хорошие новости. В среду, 9 октября, в парламенте Санкт-Петербурга в первом чтении приняли закон об изменении возраста молодых матерей для получения компенсации из городского бюджета. Речь идет о мамах, родивших первого ребенка. Теперь на деньги могут рассчитывать и молодые женщины 19 лет. Напомним, сейчас такое право есть у петербурженок, ставших мамами с 20-ти до 24-х лет. Сумма единовременной компенсации составляет 52 120 рублей (с учетом индексации на 2019 год).

Депутаты практически единогласно поддержали новый документ: 44 – высказались «за», 1- воздержался, и 0 - против. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

- Закон принят в рамках комплекса мер по стимулированию рождаемости, а также поддержке семьи и материнства, направленных на реализацию указов Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU