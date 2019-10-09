Владельцы частных домов в Петродворцовом районе остались без света

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-09T18:39:43+03:00

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В Петродворцовом районе Петербурга владельцы коттеджей остались без света. Это коснулось не всех жителей частных домов, а лишь злостных неплательщиков по электроэнергии. В среду, 9 октября, «Петроэлектросбыт» и «Ленэнерго» провели совместный рейд и отключили электричество тем, что накопил большой долг.

- Хотелось бы предостеречь некоторых наших, не самых добросовестных, потребителей. Подобная совместная работа сбытовой и сетевой компаний проводится на регулярной основе. И поэтому тем, кто игнорирует наши предупреждения, приходится не только гасить долги, но и оплачивать стоимость работ по отключению и подключению, прежде чем им возобновят подачу ресурса, – отметил директор по контролю за потреблением электроэнергии АО «Петроэлектросбыт» Александр Гриценков.

Так, во время рейда отключили свет в трех частных домах в Петродворцовом районе. Однако под угрозой находятся куда больше жильцов по Петербургу и пригороду. В течение октября запланировано отключить 60 коттеджей. Суммарно их владельцы задолжали порядка 1,3 миллионов рублей и уже получили соответствующие предупреждения. Поэтому, если владельцы этих домов быстро не подсуетятся, то им грозит проводить холодные, длинные вечера в потемках.

ИСТОЧНИК KP.RU