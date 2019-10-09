Приезд президента Молдавии остановил движение в центре Петербурга
Приезд президента Молдавии сковал движение в центре Петербурга 9 октября. По словам очевидцев, пробки начались еще утром. Очевидцы плотного трафика сообщали, что наблюдали на улицах центра много полиции. Вечером машины стоят на Невском проспекте, набережных Мойки и Дворцовой, а также на улице Садовой.
- Мы двигаемся совсем по чуть-чуть. У этнографического музея вообще был коллапс, - сообщает один из участников пробки в соцсетях.
На одной стороне Инженерной улицы стражи порядка и вовсе перекрыли движение. Похоже, это сделано для того, чтобы Российский этнографический музей без задержек принял к себе почетных гостей «Добровидения» - международного фестиваля народной песни. В частности, известно, что мероприятие посетил Игорь Додон, президент Молдавии. Выступление академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп растянется на 2 дня. Завтра 10 октября пробки можно ожидать на Крестовском острове – там пройдет гала-концерт «Добровидения».
ИСТОЧНИК KP.RU