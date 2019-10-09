Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Приозерском районе

СЕГОДНЯ 20:02 2019-10-09T20:02:06+03:00

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Около двух часов дня 9 октября в Приозерском районе Ленобласти «Жигули» насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла на 94 километре Старо-Приозерского шоссе. Водитель ВАЗ не смог вовремя заметить пенсионерку, переходившую дорогу по правилам, и влетел в нее. Судя по фото с места смертельной аварии, участок дороги выглядит ровным и никаких помех для машин не видно. Причины ДТП сейчас выясняются.

- По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля ВАЗ наехал на женщину прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате страшного ДТП она скончалась до приезда врачей скорой помощи, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Личность погибшей пенсионерки сейчас устанавливается. По словам сотрудников ГИБДД, на вид ей около 60-70 лет. В ходе тщательной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU