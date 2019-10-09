2019-10-09T20:35:11+03:00
Происшествия

Недоглядели: В ГИБДД рассказали подробности гибели трехлетней девочки под колесами Audi в Ленобласти

По словам стражей порядка, за девочкой не усмотрел дедушка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Родственник девочки не стал дожидаться приезда скорой и сам отвез малышку в больницу, где она скончалась. Фото: vk.com/dorinspbРодственник девочки не стал дожидаться приезда скорой и сам отвез малышку в больницу, где она скончалась. Фото: vk.com/dorinspb
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В ГИБДД поделились подробностями страшной аварии в деревне Волковицы Ленобласти, в которой Audi сбил трехлетнюю малютку. Напомним, происшествие случилось 9 октября около 2 часов дня на автомобильной трассе «Низковицы – Переярово – Кипень». Малышка скончалась до приезда медиков.

- Девочка находилась в сопровождении своего пожилого родственника. Мужчина не доглядел за ребенком. Малышка побежала к своему дому и, чтобы скорее добраться до него, решила перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сразу же после того, как девочку сбила Audi, дедушка решил не дожидаться врачей скорой помощи и доставил ребенка в ближайшую больницу. Там малютка скончалась от полученных травм, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что за рулем Audi находился 48-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД продолжают проверку трагичного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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