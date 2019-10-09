Недоглядели: В ГИБДД рассказали подробности гибели трехлетней девочки под колесами Audi в Ленобласти
В ГИБДД поделились подробностями страшной аварии в деревне Волковицы Ленобласти, в которой Audi сбил трехлетнюю малютку. Напомним, происшествие случилось 9 октября около 2 часов дня на автомобильной трассе «Низковицы – Переярово – Кипень». Малышка скончалась до приезда медиков.
- Девочка находилась в сопровождении своего пожилого родственника. Мужчина не доглядел за ребенком. Малышка побежала к своему дому и, чтобы скорее добраться до него, решила перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сразу же после того, как девочку сбила Audi, дедушка решил не дожидаться врачей скорой помощи и доставил ребенка в ближайшую больницу. Там малютка скончалась от полученных травм, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что за рулем Audi находился 48-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД продолжают проверку трагичного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU