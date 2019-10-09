Активисты требуют отмены "уничтожения" сквера вокруг СКК

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-09T21:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты-экологи бьют тревогу из-за решения Смольного выдать ГАТИ ордер на производство плановых работ вокруг СКК. Неравнодушные петербуржцы кооперируются в сообществе «Сквер у СКК» в соцсети «Вконтакте». Там они опубликовали документ от правительства Петербурга, который разрешает провести земляные работы на проспекте Юрия Гагарина. К тому же всю территорию обнесут забором. Копать в сквере вокруг СКК будет ООО «СКА Арена».

- Уже готов порубочный билет! Его нашли на сайте комитета по благоустройству. По какому праву нас лишат зеленой зоны? На каком основании? Ни обсуждения проекта, ничего. Быстренько обнести, снести и вырубить, – возмущены активисты в соцсетях.

Сейчас обеспокоенные горожане активно пишут письма в комитет по природопользованию и отдельным чиновникам Смольного, а также ищут помощь в распространении информации у журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU