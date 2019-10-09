2019-10-09T21:10:48+03:00
Общество

Активисты требуют отмены "уничтожения" сквера вокруг СКК

По словам активистов, власти Петербурга выдали ордер ГАТИ на производство плановых работ вокруг СКК
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сквер у СКК находится в порубочном билете. Фото: vk.com/skver_ckkСквер у СКК находится в порубочном билете. Фото: vk.com/skver_ckk
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Активисты-экологи бьют тревогу из-за решения Смольного выдать ГАТИ ордер на производство плановых работ вокруг СКК. Неравнодушные петербуржцы кооперируются в сообществе «Сквер у СКК» в соцсети «Вконтакте». Там они опубликовали документ от правительства Петербурга, который разрешает провести земляные работы на проспекте Юрия Гагарина. К тому же всю территорию обнесут забором. Копать в сквере вокруг СКК будет ООО «СКА Арена».

- Уже готов порубочный билет! Его нашли на сайте комитета по благоустройству. По какому праву нас лишат зеленой зоны? На каком основании? Ни обсуждения проекта, ничего. Быстренько обнести, снести и вырубить, – возмущены активисты в соцсетях.

Сейчас обеспокоенные горожане активно пишут письма в комитет по природопользованию и отдельным чиновникам Смольного, а также ищут помощь в распространении информации у журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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