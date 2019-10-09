Активисты требуют отмены "уничтожения" сквера вокруг СКК
Активисты-экологи бьют тревогу из-за решения Смольного выдать ГАТИ ордер на производство плановых работ вокруг СКК. Неравнодушные петербуржцы кооперируются в сообществе «Сквер у СКК» в соцсети «Вконтакте». Там они опубликовали документ от правительства Петербурга, который разрешает провести земляные работы на проспекте Юрия Гагарина. К тому же всю территорию обнесут забором. Копать в сквере вокруг СКК будет ООО «СКА Арена».
- Уже готов порубочный билет! Его нашли на сайте комитета по благоустройству. По какому праву нас лишат зеленой зоны? На каком основании? Ни обсуждения проекта, ничего. Быстренько обнести, снести и вырубить, – возмущены активисты в соцсетях.
Сейчас обеспокоенные горожане активно пишут письма в комитет по природопользованию и отдельным чиновникам Смольного, а также ищут помощь в распространении информации у журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU