2019-10-09T22:27:37+03:00
Происшествия

Не на того напали: В Петербурге избили инженера ГИБДД, охраняющего камеру фотовидеофиксации

Неадекватного злоумышленника задержали по горячим следам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчина сначала избил инженера ГИБДД, а потом украл его служебный фотоаппарат.Мужчина сначала избил инженера ГИБДД, а потом украл его служебный фотоаппарат.Фото: Олег ЗОЛОТО
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9 октября около 14:00 в Приморском районе мужчина напал на инженера ЦАФАП в ОДД ГИБДД. Инцидент произошел на Лахтинском проспекте. Водитель «Форда» ехал по дороге и заметил на обочине работника полиции, который охранял передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Мужчина внезапно выскочил из своей машины и попытался ударить установленные возле дороги камеры.

- Гражданин вел себя крайне неадекватно. Инженер ГИБДД сделал ему замечание, но тут же получил несколько раз кулаком по лицу. После нанесения побоев злоумышленник выхватил у полицейского служебный фотоаппарат и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Буйного мужчину задержали по горячим следам. Им оказался 28-летний местный житель. Известно, что в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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