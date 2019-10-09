Проекты реконструкций домов Шагина и Крутикова отправили на доработку

9 Окт. 22:59 2019-10-09T22:59:02+03:00

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Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отправил на доработку проекты реконструкции домов Шагина и Крутикова. Восстановлением внешнего облика первого исторического здания занимается новый инвестор, о котором положительно отзываются в Смольном. Однако рабочая группа КГИОП осталась не полностью удовлетворена промежуточными результатами реконструкции.

- Что касается дома Шагина, то там следует доработать архитектурное решение дворового флигеля. Со стороны набережной Фонтанки и Крюкова канала его верхние этажи лучше реконструировать в характере исторической застройки Санкт-Петербурга – то есть оштукатурить, а не делать металлическую мансарду.

Дом Крутикова ждет капитальный ремонт. Рабочая группа КГИОП рекомендовала доработать и представить на рассмотрение эскиз восстанавливаемого участка исторического здания и схему конструкций, предполагаемых к разборке из-за неустранимой аварийности. С подрядчика также ждут подробный анализ компенсационных мер, которые помогут избежать дальнейшего обрушения здания.

ИСТОЧНИК KP.RU