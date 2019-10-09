Из вспыхнувшей квартиры в доме на проспекте Металлистов спасли обгоревшую женщину

9 Окт. 23:29 2019-10-09T23:29:05+03:00

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9 октября около 21:00 загорелась квартира в доме №101 на проспекте Металлистов. Пламя моментально окутало одну из комнат и подняло на ноги всю пятиэтажку. Спустя 20 минут огонь потушили спасатели.

- В отдельной двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома обгорела обстановка на площади 16 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

- Квартира вспыхнула моментально! Пострадала женщина, ее вывели спасатели и госпитализировали врачи. Медики говорят о множественных ожогах. Во время пожара из ближайших квартир в экстренном порядке вывели ещё шестерых человек, но пострадавших среди них нет, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам женщины, которая живет как раз напротив пожарища, в сгоревшей квартире жили алкоголики.

ИСТОЧНИК KP.RU