Отдал жизнь за дочку: В Петербурге отец пожертвовал собой и спас ребенка из пылающего дома
В городе Пикалево Ленобласти семейная пара заживо сгорела в своем частном доме. До трагичной смерти отец чудом спас жизнь своей 5-летней дочери. По предварительной информации, встревоженный мужчина проснулся от пожара и тут же разбудил малышку. Затем он разбил окно в ее комнате и смог вытолкнуть ребенка на улицу. Через входную дверь уже было не выйти - ее полностью заблокировал огонь.
- Спастись самому и помочь своей супруге мужчине не удалось, они оба погибли. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
Девочку госпитализировали в больницу с термическими ожогами. По словам врачей, ее здоровье в удовлетворительном состоянии. Весь дом на площади 80 квадратных метров сгорел. Сейчас делом занимаются следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU