Отдал жизнь за дочку: В Петербурге отец пожертвовал собой и спас ребенка из пылающего дома

9 Окт. 23:57 2019-10-09T23:59:29+03:00

От дома почти ничего не осталось. Возможно, пожар начался из-за неисправности печи. Фото: lenobl.sledcom.ru

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В городе Пикалево Ленобласти семейная пара заживо сгорела в своем частном доме. До трагичной смерти отец чудом спас жизнь своей 5-летней дочери. По предварительной информации, встревоженный мужчина проснулся от пожара и тут же разбудил малышку. Затем он разбил окно в ее комнате и смог вытолкнуть ребенка на улицу. Через входную дверь уже было не выйти - ее полностью заблокировал огонь.

- Спастись самому и помочь своей супруге мужчине не удалось, они оба погибли. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Девочку госпитализировали в больницу с термическими ожогами. По словам врачей, ее здоровье в удовлетворительном состоянии. Весь дом на площади 80 квадратных метров сгорел. Сейчас делом занимаются следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU