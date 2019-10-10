Царское Село пополнилось новыми историческими экспонатами из окружения Николая II

СЕГОДНЯ 00:39 2019-10-10T00:39:12+03:00

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В Царском Селе пополнились интересные исторические экспонаты. Теперь в музее-заповеднике будут храниться некоторые предметы, принадлежавшие преподавателю французского языка детей Николая II. Более того, он был полноценным наставником цесаревича Алексея. Пьер Жильяр настолько породнился со всеми членами семьи императора, что даже бесстрашно сопровождал их в ссылку в Тобольск после свержения Николая II.

- В Петербурге с визитом были родственники Пьера Жильяра – его племянник Пьер Фредерик Жильяр и внучатый племянник Жак Мозер. Все они посетили музей-заповедник в Пушкине. Там мужчины подарили сотрудникам Царского Села настольную папиросницу, портсигар, а также портрет своего известного предка, - пишет Peterburg2.

В музее напоминают, что скоро закончится реставрация Александровского дворца. Тогда в Царском Селе откроются выставки, посвященные окружению Николая II. Также в коллекции музея появилась точная копия школьной тетради великой княжны Анастасии.

ИСТОЧНИК KP.RU