2019-10-10T01:12:23+03:00
Общество

«Подорожник» заработал в автобусах из Ломоносовского района в Петербург

Повезло жителям деревни Иннолово и поселка Новоселье
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Помимо "Подорожника" на этих маршрутах можно по-прежнему расплачиваться наличкой.Помимо "Подорожника" на этих маршрутах можно по-прежнему расплачиваться наличкой.Фото: Александр ГЛУЗ
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Проездной «Подорожник» начал действовать на маршрутах, соединяющих поселения Ломоносовского района с Санкт-Петербургом. Электронным билетом можно пользоваться с 9 октября. При этом расчет наличкой никуда не денется.

- Теперь «Подорожником» можно оплатить проезд на маршрутах 105А (деревня Иннолово - станция метро «Проспект Ветеранов») и 635 (поселок Новоселье - станция метро «Проспект Ветеранов»). Компания-перевозчик дала добро на использование проездного, - передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Добавим, что с начала октября «Подорожник» работает на маршрутах 401 (Сосновый Бор - станция метро «Автово»), 402 (Сосновый Бор - станция метро «Парнас»), 403 (Сосновый Бор - станция метро «Купчино») и 401А (Сосновый Бор - станция метро «Автово»).

В Кудрово электронный билет действует в автобусах 596А и 692, двигающихся между молодым городом и станцией метро «Улица Дыбенко». В Смольном поделились впечатляющей статистикой: количество поездок, совершенных на этих маршрутах с помощью «Подорожника», превысило 2 млн за 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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