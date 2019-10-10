Трупы под носом: Жители переулка Тучкова жалуются на хоспис для престарелых

СЕГОДНЯ 02:07 2019-10-10T02:07:00+03:00

По словам местных жителей, хоспис мучает их ужасным запахом и трупами уже второй год

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Жители дома №5 на переулке Тучкова жалуются на хоспис для пожилых людей, который уже не один год работает на втором этаже одного из подъездов. 9 октября один из соседей квартиры-пансионата снял на видео, как оттуда выносят очередного мертвого человека в «труповозку». Имея на руках доказательство, жильцы подъезда хотят обратиться за помощью в СМИ. По их словам, ранее они "стучали" в прокуратуру, администрацию Василеостровского района и комитет по социальной политике. Однако хоспис никто не выселил.

- Еще год назад жители дома жаловались на ужасный запах от престарелых, валяющиеся шприцы вокруг и прочий мусор. По ночам умерших людей забирает машина с надписью «специальная». При проверках чиновников хоспис запирали на замок, ссылаясь на частную территорию. Его владельцы утверждают, что сдают помещение для проживания, - пишет паблик «Живем на Васильевском» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на очевидцев.

Добавим, что нерадужную картину наблюдают не только взрослые, но и дети, живущие по соседству с хосписом. Их родителям приходится находить объяснения для запаха пролежней, памперсов, медикаментов, а иногда и завернутых трупов.

ИСТОЧНИК KP.RU