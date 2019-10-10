Туман, сэр: В четверг, 10 октября, в Петербурге будет пасмурно

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-10T08:27:03+03:00

В четверг в Петербурге будет туманно и дождливо. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сыро и неприятно - так в двух словах можно описать прогноз погоды на 10 октября. А ко всему этому в городе будет туманно, не зря же Ленинград «сыграл» Лондон в фильме про приключения Шерлока Холмса, а Англию не просто так называют Туманным альбионом.

- В четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, морось, туман. Ветер южный и юго-восточный, слабый. Температура днем составит от+6 до +8 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом город окажется под влиянием западного фронта атлантического циклона. Из-за этого в Северной столице немного потеплеет. По крайней мере в ближайшие дни тенденция на увеличение градусов «в плюс» должна сохраниться.

Но от дождей это не избавит - моросить будет и в четверг и в пятницу и в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU