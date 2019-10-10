Hyundai вложит 12,7 миллиардов рублей в петербургский завод

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-10T08:46:56+03:00

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Петербургский завод южнокорейской компании Hyundai - одно из самых успешных автопроизводств в России. Именно здесь выпускаются наиболее продаваемые модели легковушек в стране. Но если штамповка кузовов, изготовление деталей салона, сборка и прочее - дело рук местных рабочих, то двигатели для авто до сих пор приходят из Китая. Однако уже через два с небольшим года их заменят отечественными. Для этого в Северной столице построят завод за 12,7 миллиардов рублей. При этом инвестор может рассчитывать и на «поблажки» от города.

- Правительство Санкт-Петербурга и представители компании Hyundai Via Rus обсудили финансовые преференции, которые корейский производитель может получить при строительстве завода, - пишет газета «Петербургский дневник».

В частности, город может сделать налоговый вычет для предприятия. Кроме этого за счет бюджета к заводу построят дорогу и обеспечат инженерной инфраструктурой. Оба вопроса непростые и переговоры еще идут, но пока сроки строительства - до 2021 года, остаются неизменными.

Надо сказать, что моторный завод будет рассчитан на производство 330 тысяч бензиновых двигателей в год. Большая часть останется для собственных нужд, а 20 процентов пойдет на экспорт. После окончания строительства здесь появятся 500 новых рабочих мест.

Сейчас петербургский автозавод выпускает модели Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line.

ИСТОЧНИК KP.RU