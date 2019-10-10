2019-10-10T09:17:26+03:00
Общество

В Петербурге умер художник Владимир Румянцев

Автор множества работ, в том числе и эмблемы музея кошек, скончался в возрасте 62 лет
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер художник Владимир Румянцев. Фото: vk.com/cats_republicВ Петербурге умер художник Владимир Румянцев. Фото: vk.com/cats_republic
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Неожиданно и больно, - так поклонники творчества известного петербургского художника Владимира Румянцева говорят о его внезапной смерти. Полный жизни и творческих сил 62-летний мужчина, внезапно скончался вечером 9 октября.

- Не стало замечательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы «дружили котами» десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном - особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам - узнаваемый облик, - сообщает печальную весть на своей странице в соцсетях Музей кошки.

Возможно не все петербуржцы знали Владимира Румянцева в лицо, но его знаменитый картины с котами видел практически каждый. Произведения художника дарили радость и тепло, хотя не все его работы были посвящены только городским четвероногим мурлыкам. Был у автора и цикл работ «НеКоты», также проникнутый особым талантом живописца.

Справка «КП»:

Владимир Румянцев родился в 1957 году в Череповце, рисовать начал в совсем юном возрасте. В 1976 году закончил Лениградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и получил специальность «художник-график». С 1990 года был членом Российского Союза художников. Работы художника можно увидеть в восьми музеях России, а также в частных коллекциях Германии, США, Великобритании, Финляндии и Швеции.

Самые знаментыйе - коты художника. Фото: vk.com/id19183784

Самые знаментыйе - коты художника. Фото: vk.com/id19183784

ИСТОЧНИК KP.RU

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