2019-10-10T09:48:31+03:00
Дом. Семья

В Калининском районе сбежала воспитанная Лиза: собаку ищут хозяева

Любимицу породы китайская хохлатая очень ждут дома
Петр КИБЕР
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В Петербурге ищут пропавшую собачку Лизу. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге ищут пропавшую собачку Лизу. Фото: vk.com/spb_today
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Потеря домашнего питомца - большое горя для его хозяина. особенно если учесть, что большая часть петербуржцев, имеющих кошек или собак, считает их членами своей семьи. Утрата любимца - сильнейшее потрясение. Особенно если представлять, как он, один, потерянный, замерзший и голодный бегает по ночным улицам. Просто сердце разрывается. Так и хозяева собачки Лизы переживают за свою «девочку».

- 9 октября с 19.00 до 20.00 на Бестужевской улице пропала собака. Как так - сам не понимаю, никогда дальше 10 метров не убегала, а тут отвлекся на 30 секунд и нет, как сквозь землю провалилась, - пишут обеспокоенные владельцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Хозяева добавляют, что собака ухоженная, воспитанная, зовут Лиза и очень просят помочь в поисках: «Может кто видел. Любая информация важна».

Впрочем, не все пользователи соцсетей прониклись историей и, учитывая особенную внешность собаки, начали издевательски комментировать произошедшее.

- Собака-ужас, надеюсь найдется и будет продолжать радовать хозяев, - пишут бездушные горожане.

Ну а если вы видели потеряшку, то можете сообщить ее хозяевам, объявление о розыске по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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