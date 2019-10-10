В Петербурге дворник оказался жестоким убийцей, который 30 лет скрывался от силовиков

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-10T10:15:40+03:00

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В Петербурге сыщики уголовного розыска нашли предполагаемого жестокого убийцу, который почти 30 лет умело скрывался от суда. Кровавая расправа произошла в мае 1993 года. В тот день силовики нашли труп мужчины, которому на момент смерти было 33 года. Жертву били камнями и ножом. А потом заживо сожгли. Экспертиза показала, что у погибшего обгорело 90 процентов тела.

В тот момент Выборгская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство" УК РСФСР. Но отыскать убийцу по горячим следам не удалось. И вот спустя 26 лет предполагаемого преступника удалось отыскать. Им оказался дворник, работавший в Красногвардейском районе Петербурга.

- Мужчина признался, что убийство произошло в песчаном карьере у деревни Приветнинское Выборгского района Ленобласти, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Там подозреваемый ударил жертву камнем по голове, после чего нанес три ножевых ранения, облил бензином и поджег.

Дворник признался, что устранил конкурента. Он был влюблен в жену своей жертвы. Сейчас ему грозит 15 лет колонии. До суда дворника отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU