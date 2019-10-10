2019-10-10T10:23:35+03:00
Происшествия

На Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор

По предварительным данным, автобус ехал пустым
Петр КИБЕР
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На Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор. Фото: vk.com/spb_todayНа Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор. Фото: vk.com/spb_today
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Очередной светофор, стоящий «не по фен-шую», стал жертвой петербургских водителей. На этот раз дорожный пострадал указатель на Митрофаньевском шоссе. Столб снесла маршрутка.

- Второй участник ДТП на перекрестке Митрофаньевского и Старообрядческой - это светофор, - пишут очевидцы аварии в соцсетях.

По свидетельствам водителей, проезжавших по тому участку, авария произошла около 7 часов утра, когда маршрутный ПАЗ ехал из парка за пассажирами. По этой причине салон автобуса был пуст и пострадавших, кроме водителя, в ДТП не оказалось. Но кто гарантирует, что подобный инцидент не мог произойти и в час пик, - задаются вопросом горожане.

- Если бы в маршрутке были люди - могли сильно пострадать. Даже сидя при резком ударе можно сильно приложиться Боюсь представить, как полетели бы стоявшие пассажиры, - пишут обеспокоенные петербуржцы.

Разбираться в том, что стало причиной аварии, будут сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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