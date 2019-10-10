2019-10-10T10:42:11+03:00
Происшествия

Пьяные разбойники с ножом отобрали у охотника ружье в болоте под Петербургом

Завладев двустволкой, мужчины поспешили скрыться на зеленом «Жигули»
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяные разбойники на зеленом "Жигули" ограбили охотникаПьяные разбойники на зеленом "Жигули" ограбили охотникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Охотник из Петербурга отказался сесть в машину к пьяным попутчикам, за что поплатился своим снаряжением. Около 13:40 часов в среду, 9 октября, 32-летний мужчина, возвращаясь домой с охоты на болоте Большое Знаменское, остановил «Жигули» зеленого цвета в районе 5-го километра от Средневыборгского шоссе в сторону поселка Приветнинское. Машина была без номеров, водитель и пассажир – пьяные. Поэтому мужчина отказался сесть в автомобиль, однако «бомбилы» восприняли это как личное оскорбление и решили поживиться охотничьим ружьем несостоявшегося попутчика.

- В 17:50 часов, 9 октября, в полицию обратился безработный 32-летний охотник, который рассказал, что его ограбили двое мужчин. По рассказам петербуржца, угрожая ножом, пьяные водитель и пассажир зеленого «Жигули» отобрали у него рюкзак со снаряжением, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В рюкзаке у охотника было двуствольное гладкоствольное ружье «ТОЗ-34» 12 калибра, разрешение на хранение и ношение оружия, охотничий билет, а также семь патронов и одежда.

Своих обидчиков мужчина запомнил: один лет 30-ти, кавказской внешности с темными короткими волосами и рыжей бородой, второй – славянской внешности, крепкого телосложения, примерно 35-лет. Теперь полиции предстоит разыскать разбойников, которые пьяные разъезжают по городу с ружьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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