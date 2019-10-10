2019-10-10T10:57:52+03:00
Происшествия

Годовалая малышка отравилась таблетками «Но-Шпа» в Колпино

Ребенок наелся лекарства, пока бабушка ненадолго отвернулась
Лилия КОЗЛОВА
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Годовалую девочку, отравившуюся "Но-Шпой" по недосмотру бабушки в Колпино, спасают в больницеГодовалую девочку, отравившуюся "Но-Шпой" по недосмотру бабушки в Колпино, спасают в больницеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Врачи детской городской больницы № 5имени Филатова в Петербурге спасают жизнь маленькой девочке, одного года от роду. В 18:00 часов в среду, 9 октября, малышку привезли в медицинское учреждение ее родители с острым отравлением. Оказалось, что ребенок наелся таблеток «Но-Шпа».

- Девочка находилась дома на площади Коммуны в Колпино вместе с бабушкой. Как рассказали родители малышки, около 16:30 часов бабушка ненадолго отвлеклась на дела и не видела, чем занимается ребенок. В это время девочка съела несколько таблеток лекарства, точное количество никто не знает, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В больнице врачи диагностировали у ребенка острое пероральное отравление и госпитализировали девочку в тяжелом состоянии. Также информация о данном инциденте была направлена в правоохранительные органы, которым предстоит провести проверку. Сообщений о возбуждении уголовного дела не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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