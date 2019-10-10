Догхантеры вернулись: Собачники стали находить отраву в парках Петербурга
С наступлением холодов, охотники на собак снова активизировали в Петербурге. Владельцы четырехлапых друзей в четверг, 10 октября, рассказали в социальных сетях о том, что догхантеры, которые ежегодно занимаются подлыми убийствами животных, вернулись. На территориях парков и других местах выгула в Северной столице собачники снова начали находить подозрительные «угощения», напичканные крысиным ядом.
- Нашла в траве недалеко от собачьей площадки. Это крысиный яд, будьте аккуратны. Выглядит как круглая таблетка розового цвета. Держит форму, даже если впитала воду, - рассказала собачница с проспекта Ветеранов.
Петербуржцы находят крысиный яд в парках городаФото: СОЦСЕТИ
Подобные вещи также находят владельцы собак в Шушарах и других районах Петербурга и Ленинградской области. Буквально за сутки три собаки из Сертолово отравились неизвестным ядом.
Собачники советуют сразу же выбрасывать найденную отраву, но ни в коем случае не подбирать ее руками, только через пакет. Если же животное все же схватило яд, у него начались судороги и пена изо рта, то в первую очередь необходимо прочистить желудок собаке, вызвав ей рвоту, и в течение 20-30 минут привезти ее к ветеринару.
ИСТОЧНИК KP.RU