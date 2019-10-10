Догхантеры вернулись: Собачники стали находить отраву в парках Петербурга

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-10T11:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением холодов, охотники на собак снова активизировали в Петербурге. Владельцы четырехлапых друзей в четверг, 10 октября, рассказали в социальных сетях о том, что догхантеры, которые ежегодно занимаются подлыми убийствами животных, вернулись. На территориях парков и других местах выгула в Северной столице собачники снова начали находить подозрительные «угощения», напичканные крысиным ядом.

- Нашла в траве недалеко от собачьей площадки. Это крысиный яд, будьте аккуратны. Выглядит как круглая таблетка розового цвета. Держит форму, даже если впитала воду, - рассказала собачница с проспекта Ветеранов.

Петербуржцы находят крысиный яд в парках городаФото: СОЦСЕТИ

Подобные вещи также находят владельцы собак в Шушарах и других районах Петербурга и Ленинградской области. Буквально за сутки три собаки из Сертолово отравились неизвестным ядом.

Собачники советуют сразу же выбрасывать найденную отраву, но ни в коем случае не подбирать ее руками, только через пакет. Если же животное все же схватило яд, у него начались судороги и пена изо рта, то в первую очередь необходимо прочистить желудок собаке, вызвав ей рвоту, и в течение 20-30 минут привезти ее к ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU